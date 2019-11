Kotimaa

Varus­mies ampui itseään jalkaan erikois­joukkojen harjoituksessa – Esi­tutkinta: tapa­turma johtui kaatumises

jääkärirykmentin ampumaharjoituksessa elokuussa loukkaantuneen varusmiehen tapauksen tutkinta on saatu päätökseen, Puolustusvoimat kertoo.Esitutkinnassa on selvinnyt, että tapahtuneessa vaaratilanteessa oli kyse tapaturmasta. Taipalsaaren ampuma- ja harjoitusalueella ampumaharjoitukseen osallistunut varusmies ampui itseään rynnäkkökiväärillä jalkaan.Esitutkinnassa kävi ilmi, että ampuminen johtui varusmiehen kaatumisesta. Kenenkään ei epäillä toimineen huolimattomasti eikä aseessa ole todettu mitään toimintahäiriöitä, Puolustusvoimat kertoo.Itä-Suomen syyttäjäalueen syyttäjä on päättänyt lopettaa esitutkinnan pääesikunnan tutkinnanjohtajan esityksen perusteella, koska asiassa ei ole enää syytä epäillä rikosta.toimitettiin tapaturman jälkeen sairaalaan tarkastukseen ja mahdolliseen jatkohoitoon.Utin jääkärirykmentti vastaa Maavoimien erikoisjoukkotoiminnasta ja kouluttaa varusmiehistä laskuvarjojääkäreitä.