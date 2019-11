Kotimaa

Milloin nuoren oireista pitää huolestua? Asiantuntija antaa konkreettiset neuvot

Aikuinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alakuloisuus jatkuu viikkoja.

Nuori ei enää vietä aikaa ystäviensä kanssa tai nauti asioista, joista ennen piti.

Nuori ei noudata mitään pelisääntöjä tai rajoituksia.

Miten

Joka ikinen kerta, kun joku avaa suunsa kertoakseen huonosta olostaan, ensimmäiseksi pitää sanoa näin: ”Hyvä, kun kerroit. Kerro lisää.”

Jos

Jos

https://www.is.fi/aihe/kun-nuori-mieli-sarkyy/