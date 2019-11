Kotimaa

Hallinto-oikeus: ARA sai peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman

Hallinto-oikeus: ARA sai peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysaseman

20.11. 10:48

Tuomion taustalla on peruutuspäätös vuodelta 2018.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin hallinto-oikeus on tänään antamallaan tuomiolla linjannut, että Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella (ARA) on oikeus peruuttaa Nuorisosäätiön yleishyödyllisyysasema.



Tuomion taustalla on ARA:n vuonna 2018 tekemä peruutuspäätös. ARA katsoi, että Nuorisosäätiön toiminta on ollut merkittävästi yleishyödyllisyyssäännösten ja ARA:n ohjeiden vastaista. Nuorisosäätiö valitti ARA:n päätöksestä hallinto-oikeuteen.



Nuorisosäätiön rahaongelmista ja talousepäselvyyksistä on käynnissä yksi Suomen suurimmista talousrikostutkinnoista. Keskustataustaisen säätiön nykyjohdon mukaan sen entinen johto sai aikaan yli 40 miljoonan tappiot ja lähes tuhosi säätiön.