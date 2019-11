Psykiatrinen sairaanhoitaja kertoo karmivista tilanteista: edes itsetuhoinen ja harhainen nuori ei päässyt osastohoitoon

Kotimaa

Psykiatrinen sairaanhoitaja kertoo karmivista tilanteista: edes itsetuhoinen ja harhainen nuori ei päässyt osa

Miksi

Hiljattain

Kun me työssämme viemme itsetuhoisia nuoria päivystykseen, ihmettelemme, miten he eivät pääse eteenpäin.

Apua

Nuorten

Nuorissa on muutoksen ja toipumisen mahdollisuus. Aina on toivoa.

Parin

osastohoitopaikkoja ei järjestetä lisää, kun tulijoita olisi jatkuvasti enemmän kuin pystytään ottamaan, nuorisopsykiatrian poliklinikalla työskentelevä psykiatrinen sairaanhoitaja ihmettelee.– Meillä on avohuollossa tosi kipeitä nuoria, koska osastot ovat kaikki täynnä. He eivät mahdu mihinkään, hoitaja sanoo.Hänen mukaansa pois käännytetään itsetuhoisia, harhaisia ja jopa psykoottisia nuoria.kotiin lähetettiin itsetuhoinen ja harhainen alaikäinen nuori. Pari päivää kestäneessä osastohoidon arviossa päädyttiin siihen, ettei osastohoidolle ollut tarvetta, hoitaja kertoo tapauksesta.Nuori oli yrittänyt itsemurhaa useita kertoja kuluneen vuoden aikana, mutta pakkohoitoa ei katsottu tarpeelliseksi.Millainen ihminen sitten otetaan pakkohoitoon, jollei itsetuhoinen ja monta kertaa itsemurhaa yrittänyt alaikäinen? Jos se ihmetyttää maallikkoa, niin kyllä ammattilaistakin, hoitaja sanoo.– Ymmärrän, että osastot ovat täynnä. Mutta miksi osastoja ei lisätä, kun väkeä on tulossa lisää koko ajan?Vuosien varrella hoitaja kertoo nähneensä tapauksia, joissa erikoissairaanhoito ei ole katsonut hoitoa tarpeelliseksi ja myöhemmin nuori on päätynyt itsemurhaan.– Kun mekin työssämme viemme itsetuhoisia nuoria päivystykseen, ihmettelemme, miten he eivät pääse eteenpäin. Emme me turhaan kiikuta heitä sinne.kaipaavia nuoria on paljon ja henkilökuntaa vähän. Töissä on väsynyttä väkeä, hoitaja sanoo.Loppusyksy kuuluu työntekijöiden kannalta vuoden kuormittavimpiin kausiin, kun kouluvuotta on ehtinyt kulua muutamia kuukausia ja nuoret ovat alkaneet oirehtia.Hoitajan mukaan nuoret kyllä huomaavat, jos ihminen on kypsynyt työhönsä.– Kaikki mitä sanot ja miten elehdit, pitää miettiä etukäteen. Nuoret tulkitsevat elekielestä, kiinnostaako tuota oikeasti ja välittääkö se oikeasti. Pitää varoa, ettei kuulosta vähättelevältä.Jos työntekijä vaihtuu, luottamussuhteen rakentuminen kestää pitkään. Nuoret joutuvat jo valmiiksi kertomaan tarinaansa monelle ammattilaiselle, ja moni nuori väsyy selittämään asiaansa yhä uudelleen.paha olo on lisääntynyt viime vuosina räjähdysmäisesti, hoitaja sanoo. Taustalla on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa kiusaamista ja seksuaalista hyväksikäyttöä.Sosiaalisella medialla on huomattava merkitys nuorten itsetunto-ongelmien ja ahdistuksen aiheuttajana, hän uskoo. Nuoret vertailevat, kuinka paljon seuraajia kenelläkin on sosiaalisessa mediassa ja kuinka paljon tykkäyksiä heidän julkaisunsa saavat.Myös kiusaaminen on siirtynyt someen. Kiusaajat käyttävät sovelluksia, joilla voi anonyymisti kommentoida muita sosiaalisen median eri palveluissa. Siellä huoritellaan, haukutaan ulkonäköä ja levitetään juoruja.viime vuoden aikana alastonkuvien lähettely ja seksuaalinen häirintä on lisääntynyt selvästi, hän on huomannut.Nuoret eivät tule aina ajatelleeksi, mihin kerran lähetetty alastonkuva saattaa päätyä. Niitä näytellään kavereille, niillä kiusataan ja jopa kiristetään.– Sieltä paljastuu todella raadollinen maailma.Koska seksuaalisesta häirinnästä on kuitenkin puhuttu paljon, nuoret ovat aiempaa paremmin selvillä oikeuksistaan, hoitaja lisää.Vaikka työ on usein karua, hoitaja pitää nuorten kanssa työskentelystä valtavasti.– Nuorissa on muutoksen ja toipumisen mahdollisuus. Aina on toivoa.