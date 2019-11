Kotimaa

Normaalia lämpimämpi sää jatkuu koko maassa

Pohjois-Lapissa sade tulee räntänä ja lumena. Suojasää yltää Pohjois-Lappiin asti.Iltapäivällä etelässä ja länsirannikolla jo poutaantuu, lounaassa pilvipeite voi rakoilla. Idässä tulee hyvin vähäisiä vesisateita. Lappiin vesisade leviää lounaasta alkaen, sitä ennen tulee jo heikompia sateita.Päivälämpötila on 3 - 5 astetta tavanomaista korkeampi.Lapissa päivälämpötilan ero tavanomaiseen on laajalti 4 - 7 astetta, joten lauhaa on.Illalla ja yöllä pohjoisen sateet väistyvät itään, Pohjois-Lapissa sekä Tornionjokilaaksossa sää muuttuu selkeämmäksi ja samalla kylmemmäksi.Torstain kuluessa pilvipeite voi etenkin idässä rakoilla. Laajalti on pilvistä, mutta mahdolliset sateet ovat hyvin vähäisiä. Suojasäätä on edelleen suuressa osassa maata, Keski- ja Pohjois-Lapissa on heikkoa pakkasta. Kilpisjärvellä pakkasta voi olla kymmenisen astetta.Perjantaina kaakosta virtaa kylmempää ilmaa, jolloin päivälämpötila jää idässä vähän pakkasen puolelle, lännessä ja pohjoisessa ollaan vähän nollan kahta puolen. Utsjoella on viitisen astetta pakkasta.Torstaina Venäjällä on laaja korkeapaine, joka ulottuu myös Suomeen. Läntistä ja Keski-Eurooppaa puolestaan hallitsee matalapaineenalue paikoittaisine sateineen. Itäisimmät näistä tulevat Kreikasta Romaniaan ulottuvalla alueella.