Kotimaa

Tapanin piina on jatkunut päiviä: Saanut jo lähes 30 puhelua +44-alkuisista mysteeri­numeroista

Olen laittanut niitä sitä mukaa puhelimen mustalle listalle. Juuri äsken tuli taas uusi soitto.

Tietoturva-asiantuntija: ”Ilmiö ei ole hävinnyt minnekään”

Laajamittaisempia ”kampanjoita” ei ole ollut viime kevään jälkeen käynnissä. Mutta ilmiö ei ole hävinnyt minnekään kokonaan.

”Maakoodeina ollut ainakin Tanska, Saksa ja Alankomaat”

Ulkomailta saattaa tulla lyhyt hälytyssoitto, ja kun soitat numeroon takaisin, niin saman tien kun puhelu kytkeytyy, tulee julmettu palvelumaksu.