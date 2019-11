Kotimaa

Iso poliisioperaatio Helsingin Pitäjänmäellä – yksi kuollut epäillyn henkirikoksen uhrina

Helsinki Tapahtumapaikalta on otettu kiinni neljä henkilöä.

Helsingin poliisilaitos kertoi tiistaina illalla pikaviestipalvelu Twitterissä, että viranomaisilla on ollut Helsingin Pitäjänmäellä käynnissä operaatio liittyen epäiltyyn henkirikokseen, jossa yksi ihminen on saanut surmansa.



Poliisin mukaan tapahtumapaikalla on useita partioita, ja neljä ihmistä on otettu kiinni. Poliisi kertoo, että tapauksesta käynnistetään esitutkinta, eikä tapauksesta tiedoteta toistaiseksi enempää.



Ilta-Sanomien paikalla olleen valokuvaajan mukaan tapahtumapaikka sijaitsee Pitäjänmäentiellä, jossa oli iltayhdentoista jälkeen kuusi poliisin partioautoa sekä teknisen tutkinnan kalustoa. Lisäksi poliisikoirat ohjaajineen tutkivat maastoa Talin tenniskentän läheisen parkkipaikan tuntumassa.



