Kotimaa

Poliisi etsii Helsingin Itäkeskuksessa kadonnutta naista – tuntomerkit ja kuva julki





Helsingin poliisilaitos kertoo pikaviestipalvelu Twitterissä, että Itä-Helsingissä etsitään tiistaina iltapäivällä kadonnutta naista.Noin 50-vuotiaan naisen oli nähty poistuvan kauppakeskus Eastonista kello neljän aikaan iltapäivällä.Poliisi julkaisi kadonneen tuntomerkit, ja pyytää mahdollisia silminnäkijöitä ottamaan yhteyttä suoraan hätäkeskukseen, numeroon 112.Tuntomerkkien perusteella kadonnut on vartaloltaan hoikka, ja hän on pukeutunut punaiseen takkiin, vihreisiin housuihin, vaaleisiin kenkiin, ruskeaan tupsupipoon sekä mustiin käsineisiin. Mukana hänellä on ollut olkalaukku.