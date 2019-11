Kotimaa

”Olen estänyt nuorta juoksemasta auton alle kesken koulupäivän...” – nyt puhuvat hoitajat

koulun terveyden­hoitaja. Nuorten hätä on kasvanut viime vuosina merkittävästi. On ahdistusta, masennusta, pakko-oireita, syömis­häiriöitä, väkivaltai­suutta, eristäytymistä, psykooseja.Olen estänyt koulupäivän aikana nuorta juoksemasta auton alle tai kiipeämästä koulun katolle hypätäkseen alas. Koulujen psykologit ovat täystyöllistettyjä, ja kaikkien asenne ei sitouta nuoria tapaamisiin.Lapsen oikeus turvalliseen kasvuun ei toteudu hyvinvointiyhteiskunnassamme.Olen matkannut monen nuoren kanssa kohti eheyttä. Se vaatii säännöllisiä tapaamisia, hyväksyvää ilmapiiriä, aikaa ja asennetta. Nuoret on pakotettu yksin pärjääviksi jo tosi nuorina.”– Nainen, 41työskennellyt nuorisopsykiatrian poliklinikalla, jossa hoidetaan nuorten mielenterveysongelmia. Olen huolissani hoidon rajaamisesta siten, että vain pitkään vaikeista ongelmista kärsineet perheet saavat hoitoa.Hoitoa pitäisi tarjota matalalla kynnyksellä, ja sitä pitäisi olla myös sellaisten perheiden saatavilla, joilla ei ole tietoa tai voimavaroja vaatia apua lapselle. Psykiatrisia sairaanhoitajia tarvittaisiin kouluihin ja terveyskeskuksiin.Nuoret ovat hyvin muovautuvia. Mielenterveydenongelmista pystyy ehdottomasti toipumaan, kun pääsee oikeanlaisen avun piiriin oikeaan aikaan. Tulipalotkin pitää sammuttaa heti, kun savua alkaa näkyä, eikä sitten, kun talo jo palaa perustuksia myöten.”– Hoitaja, 40hoitanut lukuisia psyykkisesti oireilevia lapsia ja nuoria työssäni erilaisissa lastensuojelulaitoksissa.On äärimmäisen huolestuttavaa, että alalla toimii erilaisia yksityisiä firmoja, joiden toimintaa valvotaan hyvin heikosti. Näissä paikoissa on töissä usein monia rautaisia ammattilaisia, mutta myös hyvin heikosti lastensuojelua ja lastenpsykiatriaa ymmärtäviä ihmisiä.Lapset ja nuoret eivät saa apua ongelmiinsa, vaan laitokset toimivat säilöpaikkoina.Olen seurannut useiden lasten kasvua ja kehitystä, eheytymistä ja toipumista. Vaikeistakin mielenterveyden sairauksista on mahdollista parantua, jos tuki ja hoito ympärillä on kunnossa. Kaikkein tärkeintä on, että lapsella on ympärillään rakastavia ihmisiä, jotka tukevat ja huolehtivat.”– Nainen, 38työtä sairaanhoitajana avohuollossa nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Masennusta, ahdistuneisuutta, itsetuhoisuutta, syömishäiriöitä, nämä ovat ne yleisimmät ongelmat.Meidän jonotusaika on kolme kuukautta. Sitä on mahdotonta lyhentää, koska lähetteitä tulee niin paljon, eikä uusia työntekijöitä palkata. Jonotusaikana vaadimme, että nuori käy kuraattorilla tai koulupsykologilla, eikä jäisi yksin ongelmansa kanssa hoidon alkuun saakka.Kun nuori paranee, ne ovat aina mieltä lämmittäviä kokemuksia. Mutta yleensä siihen tarvitaan tiivis ja luottamuksellinen hoitosuhde, perheen tai vanhempien tiivis tuki sekä nuoren oma motivaatio.”– Nainen, 31kouluterveydenhoitaja. Kohtaan työssäni jatkuvasti mielenterveyden haasteista kärsiviä nuoria ja lapsia. Usein joudun miettimään, onko lapsi koulukuntoinen.Nykyisin avohoidon aikana lapset kotiutetaan ja samalla lähetetään suoraan kouluun, jotta normaali arki tukisi mielenterveyttä. Arjen rytmien jatkumista toki tuen, mutta se, miten sairaina lapset tulevat kouluun, huolettaa. Joudun ammatillisesti seuraamaan lapsien koulukuntoisuutta ja riskejä olla koulussa.Apua on vaikeasti saatavissa. Lapset joutuvat odottamaan apua liian pitkään. Kouluissa ei ole riittävästi aikuisia kuuntelemaan lasten hätää, ja kodeissa monesti vielä sen vähemmän. Ainoa keino on lähettää lapsi päivystykseen.Jotta lapset ja nuoret voisivat parantua, tarvittaisiin psykoterapian saamista kiinteästi. Lääkehoito auttaa osaa alkuvaiheessa, mutta pian sen kanssa pitäisi aloittaa psykoterapia. Tärkeää on läheisten tuki ja heidän kanssaan sama linja hoidon suhteen.Kun pystyy luottamaan hoitoon, saadaan luotua yhteinen usko tulevaan.”– Nainen, 57Hoitajien kertomukset on koottu Ilta-Sanomien mielenterveyskyselystä. Kysely avattiin IS:n verkkosivuilla lauantaiaamuna.