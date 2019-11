Kotimaa

Alaikäistä poikaa syytetään kymmenistä seksuaalirikoksista – osa törkeitä

poika painosti lukuisia, nuorimmillaan 10-vuotiaita tyttöjä lähettämään itsestään alastonkuvia tai -videoita sekä kuvamateriaalia, jossa tytöt esiintyivät seksuaalisella tavalla. Vuonna 1998 syntynyt mies oli tekojen aikaan vuonna 2015 joko 16- tai 17-vuotias poika.Miestä syytetään kymmenistä seksuaalirikoksista, kuten neljästä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lukuisista hyväksikäytöistä sekä 12 pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.Käräjäoikeus määräsi miehen mielentilan tutkittavaksi. Vasta sen valmistuttua oikeus ottaa kantaa miehen syyllisyyteen.Oikeus totesi kuitenkin jo tiistaina välituomiossaan, että poika painosti 20:ta tyttöä erilaisissa viestipalveluissa seksuaalissävytteisillä puheilla ja käski heitä ottamaan itsestään kuvamateriaalia, jossa he ovat kokonaan tai osittain alasti tai alusvaatteissa ja esiintyvät seksuaalisella tavalla, muun muassa koskettelemalla itseään ja laittamalla sormen sukupuolielimeensä.Poika myös oikeuden mukaan pakotti valtaosaa uhreista lähettämään kuvia ja videoita uhkaamalla, että muussa tapauksessa levittää jo saamiaan kuvia ja videoita tai muita tietoja. Yhdessä tapauksessa poika lupasi ja antoi rahaa korvaukseksi kuvista. Yksi syytekohdista on näin seksuaalipalvelun ostaminen nuorelta.Osa teoista jäi yrityksen asteelle. 19 tytöistä oli tekojen aikaan iältään 10–15-vuotiaita ja yksi 16–17-vuotias.Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.