Kotimaa

Voiko nuoren pääsy psykoterapiaan pitkittyä, koska kunta haluaa säästää rahaa?

16 vuotta

Ilta-Sanomille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se on dominoefekti, joka lähtee liikkeelle siitä, ettei koulussa ole riittävästi resursseja mielenterveyspalveluiden toteuttamiseen.

Nuoren





On voitu hiukan jarrutella, eikä ole järjestetty psykoterapiaa heti, kun siihen on todettu tarve.

Paljon

Käypä hoito

https://www.is.fi/aihe/kun-nuori-mieli-sarkyy/