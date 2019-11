Suomalaisesta urheilusankarista tuli talvisodassa ”liiankin rohkea taistelija” – lempinimi kertoi kaiken

Aaro Kivilinnan muistopalkintoa on jaettu vuodesta 1973 lähtien parhaalle suomalaiselle jääkiekkoseuralle – kaikki ikäluokat huomioon ottaen. Harva tietää, kuka oli Aaro Kivilinna https://www.is.fi/haku/?query=aaro+kivilinna , jonka mukaan huomionosoitus on nimetty.Viipurissa 5.12.1906 syntyneen Kivilinnan päälaji oli pesäpallo, jossa hän ylsi SM-mitaleille Helsingin Pallonlyöjien joukkueessa. 1930-luvulla hän toimi Pesäpalloliiton johtokunnassa ja Laaka-lehden päätoimittajana. Selostipa hän lajia radioonkin, kerrotaan He antoivat kaikkensa -kirjassa.Jääkiekon puolella Kivilinna kunnostautui ennen kaikkea järjestötehtävissä, ja hänet on aateloitu Suomen jääkiekkoleijonaksi numero 2. Hän tutustui Niilo Tammisalon https://www.is.fi/haku/?query=niilo+tammisalon kanssa Garmisch-Partenkirchenin olympiaturnauksen järjestelyihin talvella 1936 ja solmi kansainvälisiä kontakteja, joista oli lajille suuri hyöty. Kielitaitoinen palloilumies toimi Kansainvälisen jääkiekkoliiton asiamiehenä Suomessa.Luutnantti Kivilinna kaatui 11.2.1940 Johanneksen Kinnassaaressa. Kuolema koitti komentokorsun edustajalla pikakiväärin osumasta.