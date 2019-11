Kotimaa

Seinäjoen uudessa Ideaparkissa tulipalo – asiakkaat evakuoitiin, ainakin yksi ihminen loukkaantunut

Seinäjoen uudessa Ideaparkissa tulipalo – asiakkaat evakuoitiin, ainakin yksi ihminen loukkaantunut 19.11. 11:01

Viime viikolla avatussa Seinäjoen Ideaparkissa on syttynyt tulipalo Pancho Villa -ravintolassa, kerrotaan pelastuslaitokselta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tulipalo sai alkunsa rasvakeittimestä. Sprinklerit ovat jo sammuttaneet palon.



Pelastuslaitoksen alustavien tietojen mukaan ainakin yksi ihminen on loukkaantunut.



Asiakkaat on evakuoitu ulos kauppakeskuksesta. Sisätiloissa on savua, ja tiloja pyritään tuulettamaan.



Hätäkeskus sai ilmoituksen palosta hieman kello kymmenen jälkeen. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä.