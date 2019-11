Kotimaa

Rajavartiolaitos epäilee: Rikollisryhmä suunnitteli laittoman maahantulon reittiä Venäjältä Suomeen

Yksi Suomessa asuvista epäillyistä on vangittuna.

Rajavartiolaitos epäilee kansainvälisen rikollisryhmän suunnitelleen laittoman maahantulon reitin avaamista Venäjältä Suomeen.Rikosepäily paljastui, kun Kaakkois-Suomen rajavartioston partio otti Lappeenrannan Ylämaan alueella kiinni kaksi Iranin kansalaista, joiden epäiltiin ylittäneen rajan Venäjältä Suomeen maastossa varhain aamulla 2. kesäkuuta.Muutaman kilometrin päässä kiinniottopaikasta tavattiin myöhemmin kaksi henkilöautoilla liikkunutta, pääkaupunkiseudulla asuvaa ihmistä, joiden tarkoituksena oli noutaa laittomasti Suomeen saapuneet iranilaiset.Myöhemmin samana päivänä Venäjän rajavartiopalvelu kertoi ottaneensa kiinni tapaukseen liittyvän iranilaismiehen.Kolmea Suomessa asuvaa ihmistä epäillään törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Yksi Suomessa asuvista epäillyistä on vangittuna.Lisäksi kahden ulkomailla vaikuttavan ihmisen epäillään liittyvän oleellisesti laittoman maahantulon järjestämiseen. Heitä ei ole tavoitettu esitutkintaan Suomessa.Tapauksen esitutkinta on valmistunut, ja asia on siirretty syyteharkintaan.