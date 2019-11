Kotimaa

Suomeen virtaa lämmintä ja kosteaa ilmaa etelästä

Pohjois-Lapin yli itään liikkuu lumisateita. Kaakkoistuuli on koko maassa kohtalaista.Lämpötila vaihtelee maan eteläosan yli 5 asteesta Keski-Lapin nollaan, Pohjois-Lapissa on heikkoa pakkasta.Keskiviikkona sää on pilvistä ja maan länsi- ja pohjoisosassa tulee vesisateita, Pohjois-Lapissa myös räntää tai lunta. Vähäiset tihkusateet ovat mahdollisia myös muualla maassa. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista.Lämpötila on maan etelä- ja länsiosassa 4 – 8 astetta, itä- ja pohjoisosassa 1 - 4 astetta. Käsivarressa jäädään nollan vaiheille.Torstaina säässä ei juuri muutoksia tapahdu. Pilvisyys on runsasta ja utua tai sumua sekä paikallisia tihkusateita voi esiintyä lähes koko maassa. Lapissa sää on poutaista ja pohjoisosassa pilvipeite voi vähän rakoilla. Lämpötila vaihtelee etelä- ja länsirannikon noin 5 asteesta Lapin nollan vaiheille. Pohjois-Lapissa on heikkoa pakkasta.