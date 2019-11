Kotimaa

Mika pysäköi Scaniansa huoltamolle Juvalla – puhelu kaverilta paljasti pimeät toimet rekka­parkissa: ”Ehkä hei

Pienyrityksen raha-asiat ovat tiukilla ja sitten tulee tällainen lisävaiva.

Mika

Sitä ajatellaan helposti, että ”vaan ajovalot”. Todellisuudessa se on hirveä show, mitä siitä seuraa yrittäjälle

2 953 euroa plus verot. Pelkät uudet valot ovat parituhatta euroa, sitten vielä kaapelit ja liitännät. Se on iso työ.

Miten