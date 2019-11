Kotimaa

Kristiinan, 16, traaginen kohtalo herätti – tuhannet kertovat nyt mielenterveysongelmista





Ilta-Sanomat kertoi viikon­loppuna 16-vuotiaasta Kristiinasta, kympin tytöstä, joka kamppaili vakavien mielen­terveys­ongelmien kanssa.Samassa yhteydessä pyydettiin lukijoita ottamaan yhteyttä, jos heillä itsellään on kokemuksia nuorten mielen­terveysongelmista: joko omalla kohdallaan, läheisenä tai ammattilaisen roolissa.Vastausten tulva on ollut poikkeuksellinen: kysely avattiin lauantaina aamulla ja jo maanantaina puoleenpäivään mennessä siihen oli tullut jo yli 2 400 vastausta.Oheinen video konkretisoi, miten valtavasta määrästä on kyse.Vastaukset ovat kipeää luettavaa.”Olen 20-vuotias, vaikeasta masentunut ja yrittänyt jo kahdesti itsemurhaa. En haluaisi kuolla, haluan vain tuskani loppuvan (20-vuotias nainen).””Tuntuu kuin maailma olisi parempi paikka ilman minua. Ulospäin elämäni on lähes täydellistä. Kukaan ei arvaa, että koen tällaista (17-vuotias nainen).””Tyttären vuosia jatkuneen koulukiusaamisen seurauksena hänelle tuli vaikea masennus (44-vuotias mies).””Oma poikani sairastui, kun tuli ero tyttöystävästä. Teki itsemurhan hieman yli kaksikymppisenä. Ei päässyt osastohoitoon (52-vuotias nainen).””Menetin lahjakkaan tyttäreni mielenterveysongelmille 2011. Viikoittain odotamme viestiä itsemurhayrityksestä (46-vuotias nainen).”Monen vastaajan toive on ollut yhteinen: voisivatko päättäjät ottaa ongelman nyt tosissaan, jotta tulevia kristiinoita voitaisiin auttaa?Ilta-Sanomat kirjoittaa nuorten mielenterveysongelmista tämän viikon ajan. Tällä viikolla vietetään myös Mielenterveyden keskusliiton jokavuotista mielenterveysviikkoa.