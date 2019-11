Kotimaa

Suomalaisen hevibändin laulajalle ehdotonta vankeutta raiskauksesta

hevibändin laulaja raiskasi entisen tyttöystävänsä Tampereella keväällä. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi nuorehkon miehen teosta ehdottomaan, vuoden ja kahdeksan kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen.Tuomio annettiin viime viikolla, eikä se täten ole vielä lainvoimainen. Laulaja on siis yhä vapaalla jalalla. Jos laulaja valittaa tuomiostaan, syytettä käsitellään uudestaan Turun hovioikeudessa.Laulajaa ei ole aiemmin rekisteröity rikoksista. Normaalisti alle kahden vuoden vankeusrangaistus määrätään ehdollisena, jos tekijä on ensikertalainen.perusteli ehdotonta tuomiota laulajan toiminnalla ennen raiskausta. Uhri oli kieltänyt laulajaa kahdesti, joten tämän oli pakko tietää, ettei tämä halua olla sukupuoliyhteydessä.– Käräjäoikeus katsoo, että asiaan ei liity sellaisia vastaajan syyllisyyttä lieventäviä asianhaaroja, jotka selvästi puoltaisivat vankeusrangaistuksen tuomitsemista ehdottomana, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.Rikos tapahtui huhtikuussa uhrin asunnossa, minne laulaja saapui jatkoille aamulla viiden maissa. Uhri oli nauttinut illan mittaan alkoholia.olivat menneet nukkumaan samaan vuoteeseen. Laulaja alkoi suutelemaan uhria ja riisumaan tämän rintaliivejä. Uhri kielsi laulajaa ja kääntyi tähän selin.Pian laulaja yritti riisua uhrin alushousut. Uhri toisti kieltonsa.Myöhemmin uhri heräsi siihen, että laulaja oli hänen kanssaan yhdynnässä. Laulaja keskeytti tekonsa uhrin niin käskettyä.Laulaja väitti yhdynnän tapahtuneen yhteisymmärryksessä. Hän kertoi hämmentyneensä raiskausväitteestä ja kuvasi uhria manipuloivaksi ja äkkipikaiseksi.Oikeus uskoi kuitenkin uhria, joka oli kertonut teosta pian sen jälkeen ystävälleen.mittaan vaikutti erityisesti se, että uhri oli tekohetkellä unessa. Oikeus pitää tällaista seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkausta vakavana.Laulaja määrättiin korvaamaan uhrille 3 500 euroa loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä ja 2 000 euroa muusta tilapäisestä haitasta. Lisäksi laulajan on korvattava uhrin lähes 1 400 euron oikeudenkäyntikulut ja muita kuluja runsaat 200 euroa.