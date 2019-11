”Husu” Husseinin koko tarina Somalian sisällissodan jaloista Suomen some-taistoihin – harmittelee, että armeija jäi käymättä

Kotimaa

”Husu” Husseinin koko tarina: saapui pakolaisena Somaliasta, duunarina Suomessa, radiohommia ja politiikkaa...

Nousi julkisuuteen radio-ohjelmasta

Otin puhelimen käteeni ja soitinHelsingin sotilaspiirin esikuntaanja sanoin, että olen 29-vuotias Suomen kansalainen ja odottelen tässä kutsua päästä suorittamaan asevelvollisuuttani.





Keskustasta demareihin





Salasi petostuomiot

Somen ”virheellisiä sanavalintoja”





Helsingin