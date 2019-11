Kuinka nuorelle masennuslääkkeitä voi määrätä? Mitä haittavaikutuksia niillä voi olla? Ylilääkäri vastaa 10 kysymykseen

Kotimaa

Kuinka nuorelle masennuslääkkeitä voi määrätä? Mitä haittavaikutuksia niillä voi olla? Ylilääkäri vastaa 10 ky





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/aihe/kun-nuori-mieli-sarkyy/