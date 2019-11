Kotimaa

Postin työkiistan sovittelua jatketaan – uudet laajat tukilakot osuisivat laiva- ja bussimatkustajiin

AKT ilmoitti uusista tukitoimista

PAM julisti käsittelykiellon asiamiespostien postilähetyksille

Merimies-Unioni aloittaa tukitoimensa asteittain

Tukitoimet voivat vaikuttaa myös Silja Linen ja Viking Linen matkustajiin

Tukitoimista haittaa rautateiden tavaraliikenteeseen