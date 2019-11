Kotimaa

Lääkkeet purevat koiriin entistä paremmin – syynä antibioottien vähennys

18.11. 9:46

Koirissa esiintyvien bakteerien vastustuskyky antibiooteille on edelleen vähentynyt, kertoo tuore FINRES-Vet-raportti.

Yhtenä syynä on todennäköisesti se, että antibiootteja käytetään entistä vähemmän, jolloin bakteerit eivät pääse kehittämään niille resistenssiä. Kissojen bakteerit ovat edelleen keskimäärin herkempiä antibiooteille kuin koirien.



Käyttö on vähentynyt, koska asiaan on kiinnitetty huomiota ja hoitokäytäntöjä on aivan viime vuosina muutettu.



Raportin ovat laatineet Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, Ruokavirasto ja lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea.