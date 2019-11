Kotimaa

Sää lämpenee koko maassa

Maanantaina sää on enimmäkseen pilvinen koko maassa. Etelässä pilvipeite voi kuitenkin rakoilla. Paikoin etelä- ja keskiosassa on myös sumua.Aamulla idän vesi- ja lumisateet väistyvät itään ja Lapissa tulee paikoin heikkoja lumisateita, muuten sää on laajalti poutainen. Kaakkoistuuli alkaa jo vähitellen voimistua.Päivälämpötila on maan eteläosassa 4 – 7 astetta, keskiosassa 0 – 5 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pakkasta 0 – 3 astetta ja Lapissa on pakkasta enimmäkseen 3 - 8 astetta.Tiistaina kaakkoistuuli on koko maassa kohtalaista ja sää on pilvinen. Paikoin tulee heikkoja vesisateita ja tihkusadetta, Pohjois-Lapissa myös lunta.Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2 – 6 astetta, pohjoisosassa 3 pakkasasteesta 2 lämpöasteeseen. Lapissakin on monin paikoin suojasäätä.Keskiviikkona kaakkoisvirtaus alkaa kääntyä etelään ja maan etelä- ja keskiosassa tulee paikallisia vesisateita. Lapissa sateet ovat yleisempiä ja tulevat etelässä vetenä, pohjoisessa paikoin lumena. Pilvisyys on edelleen runsasta, mutta rakoilee etelässä ja lännessä.Päivälämpötila on maan länsiosassa 3 – 7 astetta, itäosassa 2 – 5 astetta ja pohjoisosassa 0 - 3 astetta, Käsivarren Lapissa voi olla hieman pakkasta.