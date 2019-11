Kotimaa

Hyvästi turva­tarkastuksen minigrip-pussit: Helsinki-Vantaalla tulee testiin uusi laite, joka säästää matkusta

Mitä tavaroita olet menettänyt muovipussisäännön takia? Millaisia kommelluksia sinulle on sattunut turvatarkastuksessa? Kerro meille: uutiset@iltasanomat.fi tai WhatsApp 040-6609019 https://api.whatsapp.com/send?phone=358406609019 .









Uutta läpivalaisujärjestelmää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy