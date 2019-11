Kotimaa

Lievestuoreella poliisioperaatio – poliisi vaitonainen: ”Tapaus on aivan alkutekijöissään”

17.11. 7:24

Poliisi on vaitonainen tehtävästä.

Keski-Suomessa Laukaan Lievestuoreella on yön aikana ollut poliisioperaatio.



Sisä-Suomen poliisi ei suostunut kertomaan IS:lle varhain sunnuntaiaamuna operaation tarkempia yksityiskohtia tai syytä, mutta vahvistaa, että alueella on ollut poliisioperaatio.



– Ei ole mitään kerrottavaa tässä kohtaa. Tapaus on aivan alkutekijöissään selvittelyn alla. Mitään selvittelyjä ei ole vielä tehty. Kun tutkinta tulee päivän aikana töihin, selviää, mitä aletaan tehdä, poliisista sanottiin aamuseitsemältä.



IS seuraa tilannetta.