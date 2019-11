Kotimaa

Kristilliset vaikuttajat nousivat tukemaan Päivi Räsästä – ”Kaikki muut paitsi kristityn mieli­piteet sallittu

Kansanedustaja Räsäsen tviitti on johtanut poliisitutkintaan ja syyteharkintaan.Räsänen arvosteli kesäkuussa tviitissään sitä, että evankelis-luterilainen kirkko osallistui Helsinki Pride -tapahtumaan.– Tviitissään Päivi julkaisi kuvan valituista Raamatun jakeista. Jos se ei ole sallittua, se tarkoittaa, että Suomessa Raamattu on tästedes kielletty kirja, kannanotossa sanotaan.Julkilausumassa korostetaan sananvapautta.– Tuntuu usein siltä, että kaikki muut mielipiteet ovat sallittuja paitsi kristityn mielipiteet. Räsänen ei ole yllyttänyt ketään vihatekoihin tai vaatinut, että kaikkien on uskottava samoin, mutta eikö hänellä ja meillä ole enää oikeutta sanoa mielipidettä?Julkilausuman liki 900 allekirjoittajan joukossa on myös yhteisöjä.