Kotimaa

Eurojackpotista Kouvolaan 1,6 miljoonan euron voitto – tässä oikea rivi

Veikkaus kertoo tiedotteessa, että perjantain arvonnassa Suomeen tuli 1,6 miljoonan euron voitto 5+1-tuloksella. Voittorivi on 10 osuuden porukkapeli, joka on pelattu Kouvolassa Tervasharjunkadun K-Citymarketissa.Eurojackpotin kierroksen 46/2019 oikea rivi on 10, 19, 24, 30, 39 ja tähtinumerot 2, 4.5+1-tuloksia löytyi yhteensä kahdeksan kappaletta. Kouvolan K-Citymarketissa pelatun 10 osuuden porukkapelin lisäksi 1,6 miljoonan euron voittoja osui viisi Saksaan ja kaksi Norjaan.erjantai-Jokerin voittorivi on 5 2 9 6 9 9 7. Jokerista ei löytynyt täyosumia. Kuusi oikein -tuloksia löytyi kaksi. Nettipelaaja Kotkasta oli pelannut rivinsä tuplattuna ja kun viimeinen numero osui oikein, hänen voittonsa tuplaantui 40 000 euroon. Kristiinankaupungissa Lapväärtin K-Marketissa rivinsä tehnyt pelaaja voitti 20 000 euroa.Perjantain Lomatonnin voittorivi on Buenos Aires 31. Lomatonneja lähti jakoon 18 kappaletta.