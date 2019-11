Kotimaa

Uusi käänne rankan terveyspalvelu­sekaannuksen ryöpyttämän perheenisän tapauksessa: ”Tunnelma on helpottunut”

Ilta-Sanomat uutisoi keskiviikkona leukemian esiasteeseen viittaavia verikoetuloksia saaneesta Markosta, jota HUS ei Terveystalon lähetteestä huolimatta kelpuuttanut jatkotutkimuksiin.Nyt rankan terveyspalvelusekaannuksen ryöpyttämä perheenisä kertoo päässeensä vastaanotolle Meilahteen. Torstaina klinikan hallintoylilääkäri otti miehen rintalastasta luuydinnäytteen, jota verisyövän virallinen todentaminen Suomessa edellyttää.– Tunnelma on helpottunut. Juuri vaimon kanssa keskustelimme, että vaikka ikäviä uutisia saattaakin olla tulossa, asia otettu tarvittavalla vakavuudella. Näytteitä käsitellään kuulemma kiireisinä.Yleisimmin leukemiaa kartoittavat näytteet käsitellään miehen mukaan muutamassa viikossa. Markolle tulokset on luvattu sairaalasta parin päivän sisällä.– Heti maanantaina yhdeksältä on ylilääkärin ja kahden veritautilääkärin vastaanottoaika, jolloin keskustellaan tuloksista ja jatkosta.Miehen hämmästykseksi aiemmin evättyjä tutkimuksia on tarjottu viikolla yli sairaanhoitopiirin rajojen.– Eräs toinen sairaala oli aktivoitunut kuultuaan tapauksestani. Hekin olivat valmiita ottamaan luuydinnäytteen, Marko naurahtaa.Markon tapaus nousi julkisuuteen lokakuussa, kun HUS:n veritautilääkäri ilmoitti potilaalle epäilevänsä Terveystalon leukemiaan viitattavia näytetuloksia virheellisiksi. Mies kerkesi jo huokaista helpotuksesta ennen kuin paljastui, että löydökset pitivät paikkansa ja sekaannus oli tapahtunut HUS:n omassa diagnostiikassa.HUS:n mukaan Terveystalon näytteissä paljastuneet varjosolut eivät olleet riittävä merkki määrittelemätöntä valkosolujen sairautta sairastavan miehen tilan epävakaudesta. Yöunensa menettäneen perheenisän ahdinkoa pahensi entisestään miestä neljä vuotta hoitaneen Docratesin syöpälääkärin vakava sairastuminen. Lääkäri oli luvannut ottaa luuydinnäytteen itse, ellei HUS suostuisi.– Edelleen toki ihmettelen, miten tämä voi olla näin vaikeaa. Kyllähän nämä sekaannukset siitä kertovat, että julkinen terveydenhuoltojärjestelmämme on aika heikoissa kantimissa.Marko on toimittanut IS:n käyttöön potilastietojaan vahvistaakseen kertomuksensa.