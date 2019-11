Kotimaa

Kymmenien peurakolareiden päivä Uudellamaalla – ”Nyt on se aika vuodesta”

Peurakolareiden vaara on nyt suurimmillaan ainakin eteläisessä Suomessa. Perjantaina alkuiltaan mennessä yksin Länsi-Uudenmaan poliisin tietoon oli tullut 11 eläinliikenneturmaa. Useimmissa niissä osallisina on ollut metsäkauris.– Nyt on se aika vuodesta, jolloin täytyy liikenteessä olla valppaana etenkin aamu- ja iltahämärissä, muistutetaan Länsi-Uudenmaan poliisista.Suomen teillä sattui viime vuonna kaikkiaan noin 12 000 riistaonnettomuutta. Eniten niitä sattuu marraskuussa.Perjantain kolarit tapahtuivat muun muassa Raaseporissa, Karkkilassa, Espoossa ja Vihdissä. Henkilövahinkoja ei kolareissa tiettävästi aiheutunut.Myös Itä-Uudenmaan poliisista kerrotaan, että eläinkolareita on kirjattu ”todella paljon” perjantaipäivän mittaan. Myös niissä useimmiten osallisena on ollut metsäkauriita ja peuroja.– Poliisin lisäksi riistanhoitoyhdistykset ovat kiireisiä avustaessaan eläinkolareiden jälkihoidossa, todetaan poliisista.Suurin osa riistaonnettomuuksista tapahtui viime vuonna Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Asia käy ilmi Tilastokeskuksen riistaonnettomuustilastosta.Riski ajaa peurakolari on kaikkein suurin eteläisessä ja lounaisessa Suomessa, jossa peurakanta on suurin. Eniten peuravahinkoja, 365, sattui viime vuonna Raaseporissa. Salossa ajettiin yli kolmesataa peurakolaria ja Loimaalla, Sastamalassa sekä Urjalassa yli kaksisataa.