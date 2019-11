Kotimaa

Junan alle jäänyt mies kuoli Mikkelissä – Helsingin-juna tunnin myöhässä

Kaksi kaukojunaa on myöhässä Mikkelin luona tapahtuneen henkilövahingon vuoksi.

Itä-Suomen poliisin mukaan mies jäi junan alle perjantaina muutama kilometri Otavasta Mikkelin suuntaan. Turmasta tehtiin ilmoitus kello 16.16.



Paikalle menneet viranomaiset saivat selville, että junan alle jäänyt mies oli menehtynyt välittömästi.



Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta ja asiaa tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisi ei tiedota asiasta enempää.



VR:n mukaan henkilövahinko on myöhästyttänyt kahta junaa. Kello 14.24 Kuopiosta Helsinkiin lähtenyt Intercity 68 -juna on myöhässä noin 60 minuuttia. Lisäksi Helsingistä kello 14.19 Ouluun lähtenyt Pendolino 67 on myöhässä noin 40 minuuttia.