Kotimaa

Verkkouutiset: Perussuomalaiset pitäytynyt ulkomaalaisaiheissa kyselytunnilla

Perussuomalaiset on tällä vaalikaudella korostanut eduskunnan suullisella kyselytunnilla maahanmuuttoa ja ulkomaalaisia koskevia teemoja, kirjoittaa Verkkouutiset.