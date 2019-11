Kotimaa

Eduskunta yksimielinen: Veteraanien rintamalisä yli kaksinkertaistuu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Veteraanien rintamalisä nousee 125 euroon kuukaudessa. Rintamalisä on nykyisin 50,19 euroa.Kaikki eduskuntaryhmät ovat päättäneet asiasta yhdessä. Ryhmät ovat sitoutuneet siihen, että korotuksen edellyttämät lakimuutokset viedään eduskunnassa läpi kuluvan syksyn aikana. Hallitus on sitoutunut huomioimaan asian kustannukset valtion talousarvion täydentävässä esityksessä.Rintamalisää maksetaan henkilöille, joilla on rintama-, rintamasotilas-, veteraani- tai rintamapalvelustunnus tai todistus osallistumisesta miinanraivaustehtäviin vuosina 1945–1952. Toisen maailmansodan veteraaneja on jäljellä noin 8 000.– Koska polvi pienenee, on viimeisiä hetkiä tehdä päätöksiä, jolla varmistetaan, että pystymme huomioimaan veteraanisukupolvet arvokkaasti heidän uhrauksiaan kunnioittavalla tavalla, ryhmät ilmoittavat tiedotteessa.Päätös pohjautuu veteraaniliittojen valtuuskunnan vetoomukseen veteraanien aseman parantamisesta.Samalla ryhmät esittävät, että vaikeavammaisten sotainvalidien aviopuolisoiden kuntoutusoikeutta parannetaan. Oikeuteen liittyvää haittaraja-astetta aiotaan laskea 50 prosentista 30 prosenttiin, jolloin se on sama kuin leskillä.