Kotimaa

BMW:t joutuivat öisen vaanijan uhriksi Espoossa

BMW:t joutuivat öisen vaanijan uhriksi Espoossa 15.11. 12:03

Uudellamaalla Espoossa on tapahtunut marraskuun alkupuolella seitsemän varkausrikosta, jossa kohteena ovat olleet uudehkot BMW-autot.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin mukaan autoista on anastettu yöaikaan muun muassa ajotietokoneita ja ratteja. Varkauksia on tapahtunut Laajalahdessa, Tapiolassa ja Mankkaalla 1.–15. marraskuuta välisenä aikana.



Poliisi epäilee, että kyse on niin sanotusta hit&run-rikollisuudesta, ja tekijöiden arvellaan saapuneen Suomeen ulkomailta.



Poliisi pyytää asiaan liittyviä vihjeitä osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi. Poliisia kiinnostavat erityisesti myöhäisillan ja aamuyön väliset havainnot muun muassa ajoneuvoista ja henkilöistä.