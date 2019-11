Kotimaa

Helsingin Hietalahden ampumisesta syytteet murhan yrityksistä 32-vuotiaalle miehelle

15.11. 10:57

Helsingin Hietalahden ampumistapauksesta nostettiin syytteet, tiedottaa syyttäjälaitos.

32-vuotiasta miestä syytetään kolmesta murhan yrityksestä, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, ampuma-aserikoksesta sekä vaarallisen esineen hallussapidosta.



Syyttäjän mukaan henkirikoksen yrityksissä on kyse murhan yrityksistä, koska syyttäjän mukaan teot on tehty vakaasti harkiten sekä vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen. Poliisi on aiemmin kertonut, että epäiltyä ampujaa oli pahoinpidelty kolmesti ennen ampumista.