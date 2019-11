Kotimaa

Suojaa silmäsi – tänään on luvassa auringonpaistetta

Juuri nyt

Pilvipeite rakoilee jo aamusta ja edelleen iltapäivällä. Idässä pilvisyys on länttä runsaampaa. Tuuli on heikkoa, mutta Pohjanmaalla etenkin rannikolla tuulee kohtalaisesti lounaasta. Lapissa ilmavirtaus on lännenpuoleinen. Kylmintä on Tornionjokilaaksossa.Päivälämpötila on marraskuun puolivälille tavanomainen. Myös pohjoisessa mennään jokseenkin tavanomaisessa lämpötilassa, paitsi Länsi-Lapissa, missä päivälämpötila on etenkin Tornionjokilaaksossa paikoin jopa 10 astetta tavanomaista alempi.Lauantaina pilvisyys lisääntyy, mutta lähinnä etelässä voi tulla vähäisiä vesisateita. Idänpuoleinen tuuli voimistuu vähän maan etelä- ja länsiosassa.Sunnuntaiyönä kaakkoistuuli voimistuu ja maan etelä- ja keskiosaan leviää lounaasta vesisateita. Keskiosaan saapuu lumisateita, jotka leviävät myöhemmin myös Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle.Sunnuntaina iltapäivällä maan keskivaiheilla sataa vielä vettä ja lunta, sateet väistyvät itään. Pohjois-Lapissa satelee vähän lunta. Etelässä vallitsee hyvin lauha lounainen ilmavirtaus, pohjoisessa tuuli on edelleen idänpuoleinen.Euroopassa lauantaina läntisen Euroopan kattaa matalapaineenalue, missä laajimmat sadealueet ovat Tanskan tienoilla, Biskajanlahden rannalla sekä Italian ja Länsi-Balkanin tienoilla. Alpeilla tulee edelleen myös lunta.