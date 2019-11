Kotimaa

Kun masentunut nuori tarvitsee apua, teoriassa ohjeet ovat selvät – käytännössä arki on toisenlaista

Teoriassa

On myös aivan upeita lääkäreitä myös julkisella puolella. Mutta se on valitettavasti arpapeliä.

Eri





Lähetteen

Potilas sai luvan tulla käyttämään poliklinikan kirkasvalolamppua arkiaamuisiin kello 8:n ja 10:n välillä.

Akuutissa





Niin





Ryhmä

Lääkäri ei saavu tapaamiseen.

Sairaanhoitaja ilmoittaa puhelimessa, ettei pelaaja pääse psykiatrian poliklinikalle hoitoon. Ylilääkäri, jota pelaaja ei ole koskaan tavannut, pitää pelaajaa tarpeeksi hyväkuntoisena pärjäämään muutenkin.

Lääkärin määräämät mielialalääkkeet huonontavat oloa.

Vastaanotolla fyysisiä vaivoja ei oteta vakavasti mielenterveyden häiriön vuoksi.

Peli

Potilas kieltäytyi lähtemästä ilman reseptiä. Lääkäri kirjoitti hänelle D-vitamiinia.









Pelin