”En oo mitään rikoksia, toisin kuin…” – näin ”Husu” Hussein kuittaili Halla-aholle A-Studiossa 2014, ja nyt omat tuomiot paljastuivat

Kotimaa

”En oo mitään rikoksia, toisin kuin…” – näin ”Husu” Hussein kuittaili Halla-aholle A-Studiossa 2014, ja nyt om

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomittiin kolmesta petoksesta 2000-luvun alussa

”Olen hyvin pettynyt itseeni tässä asiassa”