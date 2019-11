Suomeen tulee ensi vuonna uusi virallinen liputuspäivä

Kotimaa

Suomessa liputetaan lapsen oikeuksien päivänä vuonna 2020

oikeuksien päivää vietetään 20. marraskuuta. Se on katsottu vakiintuneeksi liputuspäiväksi. Sisäministeriö on suositellut liputusta kyseisenä päivänä vuodesta 2013 lähtien.Vuoden 2020 elokuulle tulee puolestaan uusi merkkipäivä, Suomen luonnon päivä. Teemapäivää on vietetty vuodesta 2013, mutta nyt se tulee kalenteriin ilman lipunkuvaa. Sisäministeriö on suositellut liputusta Suomen luonnon päivänä vuodesta 2017 lähtien, mutta se ei ole vielä vakiintunut liputuspäivä.