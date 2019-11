Kotimaa

Vielä yksi sadepäivä – viikonlopuksi luvassa poutaa

Idässä sateet jäävät vähäisiksi, Etelä-Lapissa ja Koillismaalla sade tulee lumena. Illalla vesisateet muuttuvat maan keskivaiheilla lumisemmiksi.Pohjois-Lapissa pilvipeite rakoilee iltapäivän puolella lumisateiden väistyttyä pohjoiseen.Päivälämpötila on etelässä ja idässä 5 – 10 astetta, lännessä ja maan keskiosassa 2 – 5 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 0 – 2 astetta ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 2 - 5 astetta.Perjantaina on poutaa koko maassa ja pilvipeite rakoilee. Maan etelä- ja keskiosaan vahvistuu korkeapaine.Päivälämpötila on etelässä 2 – 5 astetta, maan keskiosassa nollan paikkeilla. Pohjoisessa on enimmäkseen heikkoa pakkasta, Länsi-Lapissa pakkasta on 10 - 15 astetta.Lauantaina on pilvistä ja sää enimmäkseen poutainen. Maan eteläosassa voi tulla tihkusadetta, illalla vesisade runsastuu länsirannikolla.Päivälämpötila on etelässä 2 - 5 astetta, maan keskiosassa nollan paikkeilla. Pohjois-Suomen eteläosassa on heikkoa pakkasta, Pohjois-Lapin selkeällä alueella pakkasta on 10 - 15 astetta.