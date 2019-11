Kotimaa

Joutsassa palaa sata vuotta vanha omakotitalo – ”Savua tulee joka paikasta”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joutsassa Harantiellä palaa omakotitalo, joka on Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan rungoltaan yli satavuotias, vaikkakin kauttaaltaan remontoitu ja entisöity.Pelastuslaitos sai hälytyksen kohteeseen viiden aikaan torstaiaamuna, ja sammutustyöt jatkuvat edelleen. Päivystävän palomestarin mukaan tulipalo on saanut alkunsa talon alakerrasta, mistä se on levinnyt talon ullakolle.Ilmiliekeissä talo ei kuitenkaan ole, mutta se on kärsinyt pahoista savu- ja vesivahingoista.– Avopalona ei pala, mutta savua tulee kyllä joka paikasta ja välillä liekkejäkin tuolta vintin puolelta pukkaa läpi, palomestari kertoo.Tulipalon ei tässä vaiheessa epäillä aiheuttaneen henkilövahinkoja. Syttymissyytä ei vielä pystytä arvioimaan.