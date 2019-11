Kotimaa

Korkein oikeus pohtii, onko rikottu kaljapullo hengenvaarallinen teräase vai ei

Käräjäoikeus piti rikottua pulloa hengenvaarallisena

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyttäjä: Kumipampusta ja tuolista on jo linjaus

Korkein oikeus (KKO) kokoontui keskiviikkona pohtimaan sitä, onko rikottu olutpullo sellainen hengenvaarallinen väline, jonka voi rinnastaa teräaseeseen. KKO:n vastaus kysymykseen voi vaikuttaa siihen, minkälaisen tuomion kaksi vessaryöstöstä alemmissa oikeusasteissa tuomittua nuorta naista saavat.Käräjä- ja hovioikeuden mukaan nuoret naiset menivät toukokuussa 2018 Jyväskylän Sokoksen WC-tilaan ja työnsivät vessasta poistumassa olleen naisen takaisin lukittavaan vessakoppiin. Siellä he uhkasivat naista rikotuilla lasipulloilla ja vaativat tämän omaisuutta. Tilanne päättyi, kun uhri suostui vaatimuksiin.Naisten rangaistuksen pituuden lisäksi linjauksella voi olla merkitystä siihen, katsotaanko jatkossa esimerkiksi ryöstö tai pahoinpitely törkeäksi, jos siinä käytetään rikkinäistä pulloa tai muuta rikkonaista lasiesinettä.Keski-Suomen käräjäoikeus totesi naisten ryöstöjutussa, että ehjä olutpullo ei rinnastu hengenvaaralliseen välineeseen, mutta rikottu pullo rinnastuu. Käräjätuomiossa todettiin, että tätä kysymystä on eri oikeuksissa tulkittu miten milloinkin.– Teräväreunaisina pullot ovat soveltuneet pääasiassa toisen vahingoittamiseen viiltämällä tai pistämällä, missä tarkoituksessa rikotut pullot ovat mitä ilmeisimmin olleet vastaajilla mukana. Näin ollen käräjäoikeus katsoo, että rikottua pulloa voidaan pitää teräaseeseen rinnastettavana hengenvaarallisena välineenä, oikeus totesi.Tuomiota törkeästä ryöstöstä ei kuitenkaan annettu käräjilläkään, sillä oikeus ei pitänyt ryöstöä kokonaisuudessaan törkeänä.Hovioikeus katsoi, että rikottu pullo soveltuu toisen vakavaan vahingoittamiseen lyömällä, viiltämällä tai pistämällä, ja on sinällään vaarallinen. Se pohti tuomiossaan sitä, ettei esimerkiksi kiviä ja laudanpätkiä ole oikeudessa pidetty hengenvaarallisina, kun taas rautanaulaa esimerkiksi on.Lopulta hovioikeuden tuomareiden enemmistö päätyi siihen, ettei rikottu pullo ole lain tarkoittama teräaseeseen rinnastettava hengenvaarallinen väline.Syyttäjän mukaan KKO:n täytyisi lukea rikottu lasipullo tai muu lasiesine hengenvaaralliseksi välineeksi. Syyttäjä vetoaa muun muassa siihen, että esimerkiksi Rovaniemen hovioikeus katsoi särkyneen olutpullon kaulan teräaseeksi vuonna 2001 ja Helsingin hovioikeus piti pohjasta rikkinäistä lasituoppia hengenvaarallisena vuonna 2002. Myös Turun hovioikeus on pitänyt rikottua lasipulloa aseeseen rinnastettavana.Syyttäjän valituskirjelmän mukaan KKO on jo ottanut kantaa esimerkiksi kumipamppuun, metalliseen tuoliin, vasaraan ja pesäpallomailaan. Näitä KKO ei syyttäjän kirjelmän mukaan pitänyt ampuma- tai teräaseeseen rinnastuvina hengenvaarallisina välineinä.KKO antaa ratkaisunsa myöhemmin.