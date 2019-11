Kotimaa

Suomalaiset luottavat tieteelliseen tietoon, kertoo Tiedebarometri

Valtaosa haluaisi yleisvaarallisten tartuntatautien rokotteet pakollisiksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomalaisten keskuudessa tiedevastaisuus ei ole kasvanut, vaan tieteelliseen tietoon luotetaan yhä, selviää tuoreesta Tiedebarometrista.Tutkimuksen mukaan seitsemän vastaajaa kymmenestä ilmoittaa seuraavansa kiinnostuksella tiedettä, tutkimusta ja teknologiaa koskevia asioita. Ihmisiä kiinnostavat etenkin luontoon, yhteiskuntaan ja talouteen liittyvät kysymykset. Myös mielenkiinto poliittisia aiheita kohtaan on barometrin mukaan kasvanut.Tiedebarometrin aineistossa on mukana yli 2 200 ihmisen kannanotot. Barometrin on teettänyt Tieteen tiedotus -yhdistys.Tiedebarometrissa kysyttiin ihmisten kantoja muun muassa viime aikoina paljon puhuttaneisiin rokotuksiin. Käytännössä lähes yksimielisen hyväksynnän sai näkemys, jonka mukaan Suomessa annettavat rokotteet ovat tehokkaita ja turvallisia. 95 prosenttia katsoi näkemyksen vastaavan omaa kantaansa joko täysin tai paljolti, ja vain yksi prosentti sanoi, ettei se vastaa juurikaan tai ei lainkaan heidän omaa käsitystään.Tulos ei barometrin mukaan suuresti muuttunut, kun luodattiin käsityksiä rokotuksia koskevan informaation luotettavuudesta. Lausuman "luotan viranomaisten ja asiantuntijoiden antamaan tietoon rokotteista ja rokottamisesta" ilmoitti omaa ajatteluaan vastaavaksi lähes yhdeksän kymmenestä.Toisaalta kriittinen väite "rokotusten vaaroista ja haittavaikutuksista puhutaan aivan liian vähän" herättää lähes yhtä paljon hyväksyntää kuin torjuntaa (32 prosenttia/39 prosenttia).Vahvan enemmistön kannatuksen sai puolestaan vaatimus, jonka mukaan "yleisvaarallisten tartuntatautien rokotteet tulisi muuttaa pakollisiksi (79 prosenttia/6 prosenttia).