Kotimaa

Luvassa kahden vuorokauden vesisade – kuivempaa säätä perjantaina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sää on pilvinen ja sateita tulee koko maassa. Maan etelä- ja keskiosassa sataa vettä, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla lumisateet muuttuvat päivän kuluessa vedeksi ja rännäksi.Lapin yli pohjoiseen liikkuu lumisateita, illaksi sää poutaantuu Keski- ja Pohjois-Lapissa.Päivälämpötila on aivan etelässä noin 6 astetta, maan keskiosassa 2 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 0 – 2 astetta, Koillismaalla ja Etelä-Lapissa nollan kahta puolen, Pohjois-Lapissa on pakkasta 5 - 8 astetta.Torstaina Lapissa pilvipeite paikoin rakoilee iltapäivän puolella lumisateiden väistyttyä.Matalapaine uusine runsaine vesisateineen liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli pohjoiseen, idässä sateet jäävät vähäisiksi. Illalla vesisade yltää Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle, sateen pohjoisreunalla Etelä-Lapissa ja Koillismaalla sataa lunta.Päivälämpötila on etelässä 7 – 10 astetta, maan keskiosassa 2 – 5 astetta, Pohjois-Suomen eteläosassa lähellä nollaa, Pohjois-Lapissa on pakkasta 2 - 5 astetta.Perjantaina on poutaa koko maassa ja pilvipeite rakoilee. Maan etelä- ja keskiosaan vahvistuu korkeapaine.Päivälämpötila on etelässä 2 – 5 astetta, maan keskiosassa nollan paikkeilla. Pohjoisessa on enimmäkseen heikkoa pakkasta, Länsi-Lapissa pakkasta on 10 - 15 astetta.