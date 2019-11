Järkyttävä käänne terveeksi todetun perheenisän syöpädiagnoosissa: HUS kieltäytyy tekemästä lisätutkimusta – ”Yritän parhaillani pysyä järjissäni”

Kotimaa

Järkyttävä käänne terveeksi todetun perheenisän syöpädiagnoosissa: HUS kieltäytyy tekemästä lisätutkimusta – ”

HUS kieltäytyy ottamasta luuydinnäytettä

IS:n lukijoita järkytti uutinen nelikymppisestä Markosta, jonka verinäytteet Terveystalolla antoivat virheellisesti leukemiaan viittaavia tuloksia kolme peräkkäistä kertaa. Syöpähoitoihin varautuneen perheenisän tulevaisuudennäkymät mullistuivat HUS:n vastaanotolla Meilahdessa, kun erilliset seurantanäytteet analysoinut veritautilääkäri tyrmäsi diagnoosin perättömänä.Sekaannuksen arveltiin sattuneen Terveystalon laboratoriopalveluista vastaavan Synlabin tallinnalaisessa laboratoriossa. Synlab ja Terveystalo vahvistivat IS:lle käynnistäneensä asian tiimoilta pikaselvityksen.Nyt IS:n tietoon on tullut, että Terveystalon alkuperäiset löydökset pitävät sittenkin paikkansa. Uutisen musertama Marko toimitti potilastietonsa IS:n käyttöön vahvistaakseen kertomuksensa.Dokumenttien joukosta löytyy työterveyslääkärin kirjoittama kiireinen lähete HUS:n hematologiseen yksikköön.– Yritän parhaillani pysyä järjissäni. Verenkuvassa on paljon todella huolestuttavia muutoksia, Marko kertoo.Sekä Tallinnassa että Helsingissä analysoidut verenkuvat paljastavat tavallisesta poikkeavan määrän imusoluja ja huomattavan määrän kroonisen leukemian esiasteeseen viittaavia Gumbrechtin varjosoluja. Markon verenkuvaa tutkinut yksityisen syöpäsairaala Docratesin syöpälääkäri vahvistaa epäilykset omissa lausunnoissaan.Lääkärin mukaan löydökset tulisi vahvistaa luuydinnäytteellä, jota verisyöpädiagnoosin virallistaminen Suomessa edellyttää. Vastoin Terveystalon ja Docratesin kehotuksia HUS on kuitenkin kieltäytynyt ottamasta luuydinnäytettä.HUS tunnustaa IS:n näkemässä vastineessaan Markon ”kiistattoman verenkuvapoikkeavuuden”, mutta pahanlaatuisesta verisairaudesta ei allekirjoittajan mukaan näy viitteitä. Päätöksen tehneet lääkärit arvioivat Markon tilan vakaaksi. Johtopäätös on ristiriidassa Terveystalon näytetulosten kanssa, jotka osoittavat varjo- ja imusolujen lisääntyneen.– Haluan kertoa käänteestä julkisuuteen, jotta Terveystalo saisi puhdistettua maineensa. Tällä hetkellä se on HUS, joka tekee kiusaa, Marko sanoo.Markon asemaa vaikeuttaa entisestään Docratesin syöpälääkärin vakava sairastuminen. Neljä vuotta miestä hoitanut ammattilainen oli luvannut ottaa luuydinnäytteen itse, ellei HUS siihen suostuisi.Nyt lääkäri makaa itse sairaalassa, ja potilaiden vastaanottoaikoja on peruttu.– Olen ollut kuluneet pari vuorokautta erittäin ahdistunut. En ole voinut keskittyä töihin, ja nukkuminen on vaikeaa. Tuntuu, että pallotellaan yksiköstä toiseen, ja julkisella puolella kukaan ei ota vakavaa verenkuvapoikkeamaa tutkittavakseen, Marko sanoo.Lääkärit ovat entuudestaan diagnosoineet Markolle määrittelemättömän valkosolujen sairauden, joka altistaa kantajansa leukemialle. Vuosien varrella mies on joutunut infektiotilojen vuoksi useamman kerran tehohoitoon.Marko on kannellut HUS:n päätöksestä Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon. Ilta-Sanomat ei tavoittanut tapauksesta vastaavaa ylitarkastajaa kommentoimaan. HUS puolestaan kieltäytyi kommentoimasta IS:lle yksittäisiä potilastietoja.