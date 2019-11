Kotimaa

Reijo Ruokasen kolumni: Kolme hölmöä asialla

Antti Rinne (sd) veti hatustaan väitteen siitä, että eläkerahastoista voisi irrottaa 200–300 miljoonaa euroa pientä eläkettä saavien naisten eläkkeiden korottamiseen. Rinteen hatussa on asiantuntijoita, joiden kanssa hän on asiasta keskustellut. Hatussa he ovat ilmeisesti siksi, että heitä ei voisi tunnistaa.Yksikään asiantuntija ei nimittäin kehtaa tunnustaa olevansa edes välillisesti vastuussa Rinteen möläytyksestä. Sen sijaan jokainen, jonka suussa voi sulaa, on sanoutunut ideasta irti.Rinne ihmetteli solidaarisuuden puutetta ja ties mitä, kun ajatus ei kelpaa. Hän ei ihmetellyt sitä, että hallitusohjelmassa nimenomaan on sovittu, että hallitus selvittää mahdollisuuksia korottaa pieniä eläkkeitä ILMAN eläkemaksujen korotusta.Rinne kyllä tietää, että asiakashyvitysten leikkaaminen tarkoittaa eläkemaksujen korottamista. Jos asiakashyvityksistä napataan 200–300 miljoonaa euroa, eläkemaksuja kerätään 200–300 miljoonaa euroa enemmän.puheenjohtaja Katri Kulmuni ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo hankkivat kuluvan viikon aasinhattunsa hölisemällä joutavia koulun joulujuhlan järjestämisestä kirkossa. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan koulu on toiminut lainvastaisesti järjestäessään joulujuhlan uskonnollisena tilaisuutena.Jokainen, joka perehtyy tilaisuuden ohjelmaan, on samaa mieltä koulun rehtorin kanssa. Kyseessä on uskonnollinen tilaisuus.Kulmuni ja Orpo ilmaisivat närkästyksensä päätöksen johdosta ja jakelivat lausuntoja, joista voisi päätellä, että he eivät ole lukeneet itse päätöstä vaan ainoastaan siitä syntyneitä reaktioita.Itse päätös on varsin hyvin perusteltu eikä siinä suinkaan oteta kantaa suvivirteen eikä joulukirkkoon, vaikka Orpo ja Kulmuni niin antavatkin ymmärtää., Kulmuni ja Orpo ovat selvästi päättäneet jälleen kerran irrottautua reaalimaailmasta kannatuksen toivossa. Jonkun mielestä kyse on väärän mielikuvan luomisesta, mutta oikeasti kyse on valehtelusta.Meillä pudistellaan päätä Boris Johnsonin ja Donald Trumpin keksityille tarinoille, mutta omat poliitikkomme harrastavat ihan samanlaista pelleilyä ja tosiasioiden pilkkaa.Se, että valheesta voi jäädä kiinni, ei pelota enää ollenkaan. Ilmeisesti poliitikkomme uskovat, että kun tarpeeksi kauan toistaa samaa valetta, se muuttuu todeksi tai ainakin kansa uskoo sen todeksi.Täytyy toivoa, ettei usko. Varjele, jos uskoo.Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.