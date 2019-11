Kotimaa

16-vuotias kuoli laskettuaan teräs­vaijeriin – turmasta tuomittu mäki­hyppy­veteraani liikuttui oikeudessa

Helsingin hovioikeudessa on alkuviikosta käsitelty Herttoniemen hyppyrimäessä elokuussa 2015 tapahtunutta kuolemantapausta.16-vuotias tyttö kuoli ja kaksi nuorta tyttöä loukkaantui laskettuaan päin vaijeria alastulorinteessä, joka oli kesäaikaan peitetty muovisella liukastepinnoitteella. Nuoret eivät pimeässä nähneet rinteen poikki viritettyä teräsvaijeria.Kesäkuussa 2018 Helsingin käräjäoikeus tuomitsi viisi henkilöä tapaukseen liittyen sakkorangaistuksiin kuolemantuottamuksesta ja kahdesta vammantuottamuksesta. Lisäksi heidät velvoitettiin suorittamaan asianomistajille vahingonkorvauksia sekä menehtyneen tytön hautaamiskustannuksia.Käräjäoikeuden tuomion mukaan kolme Helsingin kaupungin liikuntaviraston työntekijää tai virkamiestä ja kaksi mäkihyppyseuran vastuuhenkilöä olivat laiminlyöneet velvollisuutensa huolehtia siitä, että hyppyrimäen alastulorinteeseen asennetut vaijerit eivät aiheuta vaaraa alueella oleskeleville.Kaksi tuomituista, yli 80-vuotiaat mäkihyppyaktiivit, valittivat käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. He vaativat, että syyte ja korvausvaatimukset hylätään.Molemmat mäkihyppyaktiivit vetoavat vuonna 2001 Helsingin kaupungin liikuntaviraston kanssa laadittuun liikuntapaikan valvontasopimukseen, jossa sovittiin, että yhdistys vastaa mäen saattamisesta hyppykuntoon sekä mäen valvonnasta tiettyinä ajankohtina, jolloin mäessä pidetään harjoituksia.Valituksissa sanottiin, että seura ei ole sopimuksessa sitoutunut mäen yölliseen vartiointiin tai sen muuhun käyttöön kuin mäkihyppäämiseen. Harjoitusten ulkopuolisina aikoina alue oli valaisematon ja oleskelu kielletty.Molemmat miehistä perustelevat valituksissa, etteivät he tehneet päätöstä vaijerin asentamisesta tai olleet sitä aikoinaan asentamassa. Miesten mukaan kukaan ei ollut vaatinut tai keskustellut heidän kanssaan vaijereiden poistamisesta.Mäkihyppyseuran puuhamiehenä toiminut yli 80-vuotias mies oli tiistaina hovioikeudessa. Toista hovioikeuteen valittanutta mäkihyppyaktiivia kuultiin istunnossa nauhoitteen välityksellä.Seuran aktiivit pitivät huolen siitä, että mäki oli harjoituksissa hyppykunnossa ja hyppääjille turvallinen.Hovioikeudessa puhunut mies kertoi pitäneensä hyppyrimäellä paikkoja kunnossa itsenäisesti ja omatoimisesti, palkattomana vapaaehtoisena.– Se oli kuin toinen kotini, olen siellä tehnyt duunia kauan.Tragedian aiheutti toinen kahdesta mäkeen kymmeniä vuosia sitten asennetusta vaijerista. Niillä pyrittiin estämään mäkeen toistuvasti kohdistunutta ilkivaltaa, jotta mäki olisi hyppääjille turvallinen.Mäkihyppyveteraanin mukaan samanlaisia vaijereita on käytetty muualla Suomessa sekä muualla maailmassa estämään mäen luvatonta laskua.Kumpikin miehistä kertoi valituksissaan, että seuran aktiivit olivat laittaneet keltaisista muovipusseista tehtyjä merkkejä vaijereihin niiden näkyvyyden takaamiseksi.– Mutta kun ne eivät saaneet olla rauhassa, ne revittiin aina pois.Istunnossa mies kuvaili hyppyrimäkialueen olleen suosittu kokoontumispaikka nuorille, joskus aikuisillekin. Miehen mukaan ilkivallan jälkiä jouduttiin siivoamaan mäestä lähes päivittäin.Mäessä oli ajettu vuosien varrella toistuvasti mopolla, ja mäestä löytyi usein esimerkiksi lasipullojen sirpaleita.– Siellä potkittiin kaiteita, kaadettiin jopa valaisinpylväs, se oli ihan hirveää. Tornissa juotiin olutta, ja pullot lähtivät latua pitkin alas. Se oli varsinainen kutupaikka. Nuoret kävivät juomassa siideriä, ja jopa vanhemmat kaljakeissit mukanaan.Mies muisteli hovioikeudessa, että joskus mäkihyppytornista oli heitetty esimerkiksi tv.– Yksi kesä tornista heitettiin 11 polkupyörää.Mäkihyppyaktiivin mukaan ilkivaltaa oli tapahtunut niin kauan kuin hän muisti. Hän oli soittanut ilkivallan vuoksi paikalle useamman kerran poliisit.Päivää ennen turmaa hän oli ilmoittanut poliisille ilkivallasta mäellä ja kertonut myös olleensa huolissaan.– Pahoin pelkään, että joskus tapahtuu jotain, mies sanoi kertoneensa poliisille.Hovioikeudessa hiljaisella äänellä puhunut mies liikuttui kuvaillessaan elämäänsä turman jälkeisinä vuosina.– Se on mullistunut paljon.Yli 80-vuotias mies kertoi oikeudessa, että onnettomuutta seurannut stressi on heikentänyt hänen terveyttään.– Stressi aiheuttaa sitä. Kaikki nämä huolet ja huono nukkuminen vaikuttavat siihen, mutta suurin syy on stressi.Miehen puolustus kysyi puheenvuoron päätteeksi, haluaako vastaaja vielä sanoa jotakin aiheeseen liittyen.– Nuorille sanon ja olen sanonut, että teidän pitää ajatella, mitä te teette.Molemmat mäkihyppyveteraanit pitävät tapahtunutta epäonnisena tapaturmana ja korostavat, että alueella oli varoituskylttejä sekä kylttejä kieltämässä oleskelun mäellä. Mäen huipulle päästäkseen piti ohittaa tai ylittää useita esteitä ja portteja.Syyttäjä on vaatinut, että valitukset hylätään.Syyttäjän mukaan mäkihyppyaktiiveilla on ollut velvollisuus estää vaaratilanteen syntyminen, sillä mäkihyppy-yhdistys on huolehtinut kaupungin kanssa solmitun sopimuksen mukaan mäen hyppykunnosta.Mäessä oli vaijerit ylhäällä ja alhaalla. Syyttäjän mukaan nuoret eivät voineet varautua siihen, että mäen alaosassa oli teräsvaijeri.– Vaijeri ei ollut havaittavissa ylhäältä käsin. Varoituskylteissä mainitaan ainoastaan yksi suojaketju.Syyttäjän mukaan vaijerin havaittavaksi tekeminen oli riittämätöntä, ja yhdistystä oli myös varoitettu vaijerin vaarallisuudesta.Käräjäoikeuden tuomion mukaan vastaajien vastuulla oli ollut huolehtia siitä, että hyppyrimäkeen asennetut vaijerit eivät aiheuta vaaraa myöskään alueella liikkuville sivullisille. Vastaajat olisivat voineet estää vaijeriin laskemisen esimerkiksi poistamalla vaijerit. Käräjäoikeus katsoi, että vastaajien laiminlyönti oli ollut suorassa syy-yhteydessä kuolemaan ja aiheutuneisiin vammoihin.Tuomio ei ollut yksimielinen. Eriävän mielipiteen mukaan syyte tuli kokonaisuudessaan hylätä, koska onnettomuuden uhrit olivat omalla varomattomuudellaan myötävaikuttaneet heille aiheutuneisiin seurauksiin.Hovioikeuden käsittely jatkuu keskiviikkona.