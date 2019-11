Kotimaa

Teollisuus­halli palaa Keminmaalla – lähi­alueen asukkaita kehotetaan sulkemaan ikkunat ja ovet

Keminmaalla sijaitsevassa teollisuushallissa palaa, kertoo pelastuslaitos.Sammutustyöt ovat käynnissä Viheriäläntiellä. Palosta syntyy runsaasti savua, minkä vuoksi pelastuslaitos kehottaa läheisellä Lautiosaaren asutusalueella asukkaita sulkemaan tarvittaessa ovet ja ikkunat sekä ilmastoinnin.Pelastuslaitos sai ilmoituksen tulipalosta puoli neljän aikaan iltapäivällä. Alustavan tiedon mukaan palo on saanut alkunsa hallissa tehdyistä tulitöistä.Palava teollisuushalli on kooltaan yli 100 neliömetriä. Sammutustyön tehostamiseksi rakenteita joudutaan purkamaan koneellisesti.Tulipalo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja, mutta rakennukselle ja irtaimistolle on koitunut merkittävät vahingot palosta. Kohteen sammutustöihin on osallistunut yksiköitä useasta Meri-Lapin alueen palokunnasta.