Karhu-ryhmää vastassa olivat ruumiit ja aavemaisen verinen asunto – makuuhuoneen oven takaa paljastui näky, jota kaiken nähnyt poliisi ei unohda

Karhu-ryhmää vastassa olivat ruumiit ja aavemaisen verinen asunto – makuuhuoneen oven takaa paljastui näky, jo

Kaksi isoa miestä makasi päälletysten ristiin aseteltuna, ja koko käytävä oli veren peitossa. Veriset raahausjäljet tulivat asunnosta, jonka oven edessä ruumiit lojuivat. Asunnossa oli aavemaisen hiljaista. Verta oli kaikkialla. Lopulta Makke avaa asunnon viimeisen makuuhuoneen oven. Näen hänen säpsähtävän taaksepäin ja tiedän että jotain on löytynyt.



Näky on jotain sellaista, mitä ei unohda ikinä.



Sängyn päässä istui kyyryasennossa polvet rintaa vasten pieni nainen. Hän oli yltä päältä veressä, hiukset olivat sekaisin ja kasvot niin veren peittämät, että jouduimme hetken aikaa arvailemaan, oliko hän uhri vai tekijä. Katsoin naisen käsiä ja ymmärsin totuuden. Kummassakin kädessä oli verinen puukko.

Katso yllä olevalta videolta esimerkkinäyte siitä, miten Karhu-ryhmä iskee.





Mies oli todella vahva, kroppa oli veren liukastama ja tahtotila hulluuden siivittämä. Ainoaksi vaihtoehdoksi jäi ottaa mieheltä hetkeksi taju pois. Tämä on äärimmäinen mutta joskus ainoa ratkaisu. Niihin aikoihin ei ollut käytössä etälamauttimia, vaan lamautukset tehtiin tarvittaessa läheltä ja fyysisesti. Kun mies oli humautettu hetkeksi unten maille, hänelle laitettiin raudat.

Karhussa ei ole tilaa oman elämänsä Ramboille.

Muistan, kuinka tulimme eräälle tehtäväpaikalle, missä perheen isä päätti päivänsä kodin olohuoneessa. Kun saavuimme paikalle, tekijä oli vielä elossa. Pahinta oli se, että hänen vaimonsa ja kaksi lastaan seisoivat avuttomana katsomassa isän viimeistä maanpäällistä murhenäytelmää.

