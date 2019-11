Kotimaa

Alkoholimyrkytykseen kuolee huomattavasti vähemmän suomalaisia kuin 15 vuotta sitten

Alkoholimyrkytyksen aiheuttamien kuolemien määrä Suomessa on vähentynyt huomattavasti 15 vuoden takaisesta.

Vuonna 2004 alkoholimyrkytykseen kuoli 542 ihmistä. Sen jälkeen myrkytyskuolemien määrä on laskenut alle puoleen tästä.



Tiedot ilmenevät Helsingin yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin kuolemaan johtaneita akuutteja alkoholimyrkytyksiä Suomessa vuosina 1987–2018. Tutkimus on julkaistu Drug and Alcohol Dependence -tiedelehdessä.