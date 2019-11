Kotimaa

Taksi Helsinki vahvistaa HS:lle: Osassa takseista tallennetaan asiakkaiden keskusteluja

”Husu” Husseinin mukaan häneen taksissa kohdistuneet solvaukset on helppo todentaa, sillä takseissa käydyt keskustelut tallennetaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy